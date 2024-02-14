С челябинских улиц пропал популярный маршрут № 91

В конце января компания сообщила в министерство, что намерена досрочно отказаться от обслуживания маршрута. Тем не менее, по закону перевозчик должен продолжать выполнять свои обязанности в течение ближайших трёх месяцев вплоть до Первомая. В министерстве пообещали, что если «Автобан» не будет перевозить пассажиров на 91-й маршрутке, то эти обязанности передадут другому перевозчику, который определится в результате конкурса.