В Омской области трассы частично закрыли из-за метели

В МЧС по Омской области добавили, что ограничения введены также для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных транспортных средств и на других трассах. Так, закрыт участок с км 375+805 по км 611+142 дороги Тюмень — Омск, Челябинск — Новосибирск с км 655+334 по км 947+666, а также Южный обход Омска с км 781+525 по км 821+300 и Омск — Черлак с км 13+503 по км 192+857 в границах Омской области.