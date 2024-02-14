В Екатеринбурге скончался концертмейстер ЕГТИ Сергей Шушаров. Его не стало 12 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургского государственного театрального института.
В 1983 году Сергей Владимирович окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности фортепиано. Он получил конфигурацию преподавателя, концертмейстера и солиста камерного ансамбля.
— В Екатеринбургском театральном институте работал со студентами с 2007 года по предметам танец и сольное пение, — рассказали в ЕГТИ.
Студенты, коллеги и друзья вспоминают Сергея Шушарова, как профессионала своего дела.
Ранее, 4 февраля, в Екатеринбурге от тяжелой пневмонии умер известный журналист Эдуард Худяков. У него была тяжелая форма пневмонии.