В мэрии рассказали, куда высадят елки, украшавшие Калининград в новогодние праздники

Власти Калининграда назвали места для высадки елей, которые украшали город в новогодние праздники. Это адреса, предложенные горожанами:
— ул. Нарвская, 37 «а» — 6 шт.;
— сквер у памятника летчикам Балтики на Советском проспекте — 2 шт.;
— на Нижнем озере (со стороны Клинической, 14 и Сергеева, 4, Сергеева, 10) — 29 шт.;
— на Верхнем озере (у фонтана "Голубой ручеек) — 4 шт.
Также скоро елки посадят по адресам, предложенным в мэрии:
— ул. Бесселя, 2 — 9 шт.;
— ул. Ф. Воейкова, 9−11 — 15 шт.;
— детский сад № 1 — 7 шт.;
— Калининградский яхт-клуб — 3 шт.