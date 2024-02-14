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В мэрии рассказали, куда высадят елки, украшавшие Калининград в новогодние праздники

Места уже определены.
Источник: Комсомольская правда

Власти Калининграда назвали места для высадки елей, которые украшали город в новогодние праздники. Это адреса, предложенные горожанами:

— ул. Нарвская, 37 «а» — 6 шт.;

— сквер у памятника летчикам Балтики на Советском проспекте — 2 шт.;

— на Нижнем озере (со стороны Клинической, 14 и Сергеева, 4, Сергеева, 10) — 29 шт.;

— на Верхнем озере (у фонтана "Голубой ручеек) — 4 шт.

Также скоро елки посадят по адресам, предложенным в мэрии:

— ул. Бесселя, 2 — 9 шт.;

— ул. Ф. Воейкова, 9−11 — 15 шт.;

— детский сад № 1 — 7 шт.;

— Калининградский яхт-клуб — 3 шт.

экология