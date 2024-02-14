Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале

Среди разнообразия видов есть сохраняемые и ценные. К последним относится камбала-калкан. К вылову она разрешена, но объем промысла ее ограничен: не более 500 тонн в год, рассказал Сокол. Но, по его словам, даже за год разрешенное число не вылавливают.