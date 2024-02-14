Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Хамса скопилась у берегов Крыма, промысел ее вырос, за счет чего увеличился и общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях в начале 2024 года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.
«Увеличение промысла за счет улучшения логистики, уменьшения пути прохождения. Раньше нашим рыбакам приходилось долго искать, а в настоящий момент рыба скопилась у берегов Крыма, и нам не надо идти в Краснодарский край или еще куда-то — ловим у своих берегов», — сказал Сокол.
Сегодня хамса — лидер. Ее, как и кефаль, и сельдь вылавливают в Черном и в Азовском морях. Кроме того, добычей рыболовов становятся шпрот, ставрида и барабуля — в Черном море, а также тюлька, бычки, камбала и пиленгас — в Азовском. Промысел пиленгаса уже скоро начнется, отметил Сокол.
Общий вылов рыбы с начала 2024 года составил 6 тысяч 200 тонн, это почти на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году, поделился представитель Росрыболовства.
Среди разнообразия видов есть сохраняемые и ценные. К последним относится камбала-калкан. К вылову она разрешена, но объем промысла ее ограничен: не более 500 тонн в год, рассказал Сокол. Но, по его словам, даже за год разрешенное число не вылавливают.
Реализуется камбала повсюду мелкими предприятиями — на рынках и в магазинах, «также их разбирают кафе и рестораны» Крыма, сказал Сокол. Вывозится она и в Краснодарский край.
Специалист напомнил, что на территории Крыма для непромысловой — «любительской рыбалки с удочками» — с 1 апреля до 31 мая будет действовать так называемый нерестовый запрет.
Нарушителей, в том числе рыбачащих в запрещенных местах, ждут штрафные санкции с конфискацией орудий лова. По словам Сокола, для граждан они составляют от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических — от 100 до 200 тысяч.