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На затопленные улицы Воронежа вышли илососы

Специальная техника городской дорожной службы выехала для устранения локальных подтоплений в Воронеже.
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 758 мм рт. ст. +5°

14 февраля резко повысилась температура воздуха и многие улицы города оказались подтопленными. На текущее время машины по откачиванию воды выехали на улицы Ильюшина, Малышевскую и Брянскую. По мере завершения работ по удалению излишек воды на указанных улицах, илососы переместятся на другие участки.

Управы районов мониторят ситуацию и указывают на самые критичные подтопленные территории. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Кроме того, коммунальщики расчищают решетки ливнеприемников и вывозят снег с платных парковок на улицах Кольцовской, 20-летия Октября, проспекте Революции.

За сегодняшнюю ночь было вывезено более полутора тысяч кубометров снега.

ЖКХ