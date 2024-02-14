На затопленные улицы Воронежа вышли илососы

14 февраля резко повысилась температура воздуха и многие улицы города оказались подтопленными. На текущее время машины по откачиванию воды выехали на улицы Ильюшина, Малышевскую и Брянскую. По мере завершения работ по удалению излишек воды на указанных улицах, илососы переместятся на другие участки.
Управы районов мониторят ситуацию и указывают на самые критичные подтопленные территории. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
Кроме того, коммунальщики расчищают решетки ливнеприемников и вывозят снег с платных парковок на улицах Кольцовской, 20-летия Октября, проспекте Революции.
За сегодняшнюю ночь было вывезено более полутора тысяч кубометров снега.