На затопленные улицы Воронежа вышли илососы

14 февраля резко повысилась температура воздуха и многие улицы города оказались подтопленными. На текущее время машины по откачиванию воды выехали на улицы Ильюшина, Малышевскую и Брянскую. По мере завершения работ по удалению излишек воды на указанных улицах, илососы переместятся на другие участки.