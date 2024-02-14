В Петербурге отремонтируют Прачечный мост через Фонтанку

Работы будут проводиться под мостом. Гранитную поверхность очистят, швы между блоками сделают герметичными, сколы и утраты восстановят с помощью мастики. Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест», исполнитель — АО «ТСНРУ». Ремонт должны завершить до 15 октября 2024 года.



В связи с ремонтом моста с 15 февраля по 15 октября будет ограничено движение транспорта по набережной реки Фонтанки рядом с мостом. Пешеходов ограничения не коснутся.



Прачечный мост — первый каменный мост через Фонтанку, сооруженный над ее истоком в 1769 году. Внесен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

