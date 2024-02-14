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В Омске переименовали остановку с популярным названием

Изменение названия инициировано омскими библиотеками.
Источник: Om1.ru

В Ленинском округе поменяли название остановки «Магазин». Идея была инициирована омскими муниципальными библиотеками, и теперь остановочный пункт переименован в «Библиотеку им. Зои Космодемьянской».

«Депутаты омского горсовета поддержали инициативу постановлением № 470 от 31 января “Об изменении наименований остановочных пунктов “Магазин” в Ленинском округе Омска”, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве также добавили, что изменение названия остановки будет напоминать жителям о подвиге юной разведчицы в годы Великой Отечественной войны.