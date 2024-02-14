На Ростовскую область вновь идет похолодание, ожидается до −13 градусов

В Ростовскую область вновь придет похолодание. Сегодня, 14 февраля, в течение дня еще сохранится тепло, но уже на следующий день в ряде территорий термометры резко опустятся ниже нуля. Об этом можно судить по прогнозу синоптиков.
Ночью 15 февраля прогнозируют от −2 до +3, по северу −8, днем на севере области будет уже от −4 до −9 градусов, на юге — от −3 до +2. Ветер обещают северо-восточный и восточный 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Местами возможны небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом.
16 февраля понижение температуры продолжится: ночью прогнозируют от −3 до −8, по северу региона до −13, днем от −3 до −8, по югу до +2. На дорогах будет скользко, при этом существенных осадков не ожидается. Ветер ожидается северо-восточный и восточный 9−14 м/с, временами его порывы могут достигать 15−20 м/с.