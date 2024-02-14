На Ростовскую область вновь идет похолодание, ожидается до −13 градусов

Ночью 15 февраля прогнозируют от −2 до +3, по северу −8, днем на севере области будет уже от −4 до −9 градусов, на юге — от −3 до +2. Ветер обещают северо-восточный и восточный 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Местами возможны небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом.