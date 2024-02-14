На СВО погиб мобилизованный Роман Красиков из Волгоградской области

В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции погиб житель города Новоаннинский Волгоградской области Роман Красиков. Артиллерист отправился на линию соприкосновения по частичной мобилизации в сентябре 2022 года и погиб 5 февраля. Печальную весть сообщили в администрации Новоаннинского района.
— Добрый, отзывчивый, искренний и честный — именно таким мы будем помнить Романа Красикова, погибшего при выполнении специальных задач на территории Украины, — говорится в некрологе.
Роман Красиков родился и жил в Новоаннинском. После школы окончил сельскохозяйственный колледж. Служил в гаубичном самоходно-артиллерийском взводе. У 26-летнего бойца остались родители и супруга.
Редакция «Комсомольской правды» искренне соболезнует родным и близким Романа Красикова и всех погибших в ходе СВО.