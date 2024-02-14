В Нововоронеже включат сирены 15 февраля

В четверг, 15 февраля, в Нововоронеже пройдет проверка комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:30. Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе правительства Воронежской области.