В Нововоронеже включат сирены 15 февраля

В четверг, 15 февраля, в Нововоронеже пройдет проверка комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:30. Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Электросирены и выносные акустические устройства включат на территории промышленной зоны Нововоронежской АЭС, жилой зоны Нововоронежа и в населенных пунктах в радиусе 5 км. Проверка систем оповещения также необходима для тренировки персонала АЭС.
— Просим учитывать данную информацию и сохранять спокойствие, — обратились к жителям региона в пресс-службе администрации Нововоронежа.