Пассажиров рейса Калининград — Москва начнут угощать вином

С 19 февраля пассажирам рейсов «Аэрофлота» на маршруте Калининград — Москва будут предлагать вино. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Угощать путешественников будут в рамках акции «Винодельческие каникулы». Продукцию для неё предоставят 11 производителей. Мероприятие пройдёт для пассажиров всех классов обслуживания.
Акция будет распространяться не только на рейсы из Калининграда, но и из Москвы, Красноярска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Владивостока и Минеральных вод. Вино будут предлагать с 16:00 до 1:00 ночи (по местному времени вылета).
Правительство РФ готово поддержать проект о рекламе отечественного вина.