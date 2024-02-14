Пассажиров рейса Калининград — Москва начнут угощать вином

Акция будет распространяться не только на рейсы из Калининграда, но и из Москвы, Красноярска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Владивостока и Минеральных вод. Вино будут предлагать с 16:00 до 1:00 ночи (по местному времени вылета).