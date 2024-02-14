Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу у КПП в Леушенах

Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли.
«В условиях протестов, организованных фермерами, в настоящее время заблокирован доступ транспортных средств к пограничному таможенному посту Леушены и обратно», — сообщила пресс-служба таможенной службы Молдавии в Telegram-канале.
Водителей просят воспользоваться другими таможенными пунктами, чтобы не создавать заторов.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.