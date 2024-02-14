В Уфе водителей общественного транспорта ожидают массовые проверки

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», — пояснили в ведомстве.



В рейде с сотрудниками технического надзора и полка ДПС госавтоинспекции Уфы будут задействованы федеральная служба судебных приставов, а также федеральная налоговая служба, которая посредством программного комплекса считывает номера движущихся машин и выявляет должников, не оплативших вовремя налоги.