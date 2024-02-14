Жители Самары смогут увидеть сближение Юпитера с Луной 15 февраля

В четверг, 15 февраля 2024 года, в Самаре можно будет увидеть сближение Юпитера с Луной. Именно в этот день планета окажется рядом со спутником Земли, и жители сразу из нескольких городов России смогут наблюдать это явление.
— В Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, она позволит рассмотреть планеты на небе. Горожане смогут продлить день Всех влюбленных и понаблюдать это астрономическое явление, — рассказали в пресс-службе Яндекс Погоды.
По словам метеорологов, Юпитер смотрится гораздо крупнее и ярче всех звезд. Поэтому его легко увидеть, достаточно найти на небе самую яркую точку рядом с Луной. Отмечается, что планету будет видно даже из города, не помешает и свет фонарей.
Стать свидетелем астрономического явления повезло также жителям Саратова, Хабаровска, Ульяновска, Казани, Нижнему Новгороду и другим. А вот в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске Челябинске и Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, поэтому шанс увидеть планеты не такой высокий.
Напомним, 18 января 2024 года самарцы уже наблюдали в ночном небе Юпитер рядом с Луной. Оба объекта находились в созвездии Овна. Также астроном рассказывал, какие яркие астрономические события ждут самарцев в 2024 году.