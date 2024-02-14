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Минус 40: метеорологи уточнили прогноз для Челябинской области, и он стал еще более леденящим

Челябинскую область ждут 40-градусные морозы.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 69% 759 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Уточненный прогноз метеорологов на 15—16 февраля сулит жителям Челябинской области жестокую стужу. Температура может опуститься до −40 градусов.

Самые сильные морозы ударят после захода солнца. Сорокаградусный холод наступит в ночь с 14 на 15 февраля, а также в ночь с 15 на 16 февраля в горных и низинных районах.

В большинстве остальных районов будет от −27 до −35. И только на крайнем юге Челябинской области сохранится сравнительно терпимая температура: −26.

Днем 15 февраля будет −20, −25, но холод усилит ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В дневное время 16 февраля уже обещают −13, −18 градусов, ветер стихнет.