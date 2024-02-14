Минус 40: метеорологи уточнили прогноз для Челябинской области, и он стал еще более леденящим

Уточненный прогноз метеорологов на
Самые сильные морозы ударят после захода солнца. Сорокаградусный холод наступит в ночь с 14 на 15 февраля, а также в ночь с 15 на 16 февраля в горных и низинных районах.
В большинстве остальных районов будет от −27 до −35. И только на крайнем юге Челябинской области сохранится сравнительно терпимая температура: −26.
Днем 15 февраля будет −20, −25, но холод усилит ветер с порывами до 11 метров в секунду.
В дневное время 16 февраля уже обещают −13, −18 градусов, ветер стихнет.