Петербург в ближайшие часы накроет снежный циклон

В последние дни в городе держалась примерно одинаковая погода — мороз с ветром, но без осадков. 14 февраля эту картину изменит снег. Его ожидали к предстоящей ночи, однако снежная зона ускорила движение и будет в городе уже вечером среды.
Но на температуру воздуха облачность со снегом пока существенно не повлияет: в течение дня она повысится лишь немного — до минус 10… минус 8 градусов. Однако в следующие два дня столбики термометров могут подняться уже до минус 5.
Атмосферное давление при этом остается высоким — 769 миллиметров ртутного столба — и продолжает повышаться, отметил синоптик. Дует «довольно свежий» восточный и юго-восточный ветер.