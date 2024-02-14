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Петербург в ближайшие часы накроет снежный циклон

В ближайшие часы в Северной столице и Ленинградской области ожидается смена погоды. К региону приближается зона осадков, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 69% 759 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

В последние дни в городе держалась примерно одинаковая погода — мороз с ветром, но без осадков. 14 февраля эту картину изменит снег. Его ожидали к предстоящей ночи, однако снежная зона ускорила движение и будет в городе уже вечером среды.

Но на температуру воздуха облачность со снегом пока существенно не повлияет: в течение дня она повысится лишь немного — до минус 10… минус 8 градусов. Однако в следующие два дня столбики термометров могут подняться уже до минус 5.

Атмосферное давление при этом остается высоким — 769 миллиметров ртутного столба — и продолжает повышаться, отметил синоптик. Дует «довольно свежий» восточный и юго-восточный ветер.