В Крыму вакцинируют почти 2,4 тысячи лошадей

В Крыму планируют вакцинировать от различных болезней 2389 лошадей. Об этом «Крымской газете» сообщил председатель республиканского Госкомитета ветеринарии Валерий Иванов.
Вакцинация лошадей началась в Симферопольском районе. Животных будут прививать от сибирской язвы, инфекционной анемии (ИНАН), бруцеллеза, и других заболеваний. Благодаря таким мерам лошади не смогут заразить людей и детей, которые на них катаются.
— Противоэпидемические мероприятия проводим ежегодно. Так, в прошлом году мы провели вакцинацию почти 2 тысяч с половиной лошадях, — отметил Иванов.
Руководитель комитета рассказал, что с 1 сентября вводятся штрафы за отсутствие мероприятий по электронной идентификации лошадей и скрытие поголовья. Поэтому, как подчеркнул глава ведомства, в 2024 году количество вакцинированных удвоится.