В Крыму вакцинируют почти 2,4 тысячи лошадей

Вакцинация лошадей началась в Симферопольском районе. Животных будут прививать от сибирской язвы, инфекционной анемии (ИНАН), бруцеллеза, и других заболеваний. Благодаря таким мерам лошади не смогут заразить людей и детей, которые на них катаются.