Дефицит учителей в Екатеринбурге устранят за счет школьников

Как рассказала замглавы департамента образования мэрии Ольга Бабченко, в прошлом году в рамках эксперимента в профильные университеты привлекли уже более 30 абитуриентов.
Проект под названием «Квартал» объединяет 17 городских школ, в которых открыты психолого-педагогические классы. За счет подростков, которых в течение нескольких лет нацеливают на выбор «преподавательской» специальности, власти рассчитывают обеспечить поток будущих школьных учителей.
«Начиная с 8 класса, мы ориентируем детей на выбор педагогической профессии. В 10−11 классах [школьники] взаимодействуют уже с Уральским государственным педагогическим университетом, [с ними] занимается профессорско-преподавательский состав наряду с педагогами. И наше большое желание, чтобы дети поступали в педагогические вузы», — рассказала Бабченко на заседании комиссии гордумы по образованию.
По данным департамента, в 2023 году на педагогические специальности поступили 36 школьников-участников проекта. «Если не в педвуз, то в вузы социальной направленности люди точно идут», — уточнила Бабченко.
В конце прошлого года глава департамента образования Константин Шевченко заявлял, что в Екатеринбурге открыто 400 учительских вакансий. Подогревали тему дефицита педагогов скандалы в школе № 22, откуда разом уволились 20 учителей, и гимназии № 5, где из-за нехватки сотрудников у детей стали пересекаться первая и вторая смены.