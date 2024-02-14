Дефицит учителей в Екатеринбурге устранят за счет школьников

«Начиная с 8 класса, мы ориентируем детей на выбор педагогической профессии. В 10−11 классах [школьники] взаимодействуют уже с Уральским государственным педагогическим университетом, [с ними] занимается профессорско-преподавательский состав наряду с педагогами. И наше большое желание, чтобы дети поступали в педагогические вузы», — рассказала Бабченко на заседании комиссии гордумы по образованию.