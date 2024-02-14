В Новосибирске пациенту в сознании сделали операцию на мозг

У 46-летнего Алексея из Камчатского края диагностировали порок сердца и опухоль головного мозга вблизи центра, отвечающего за речь. Для минимизации рисков сохранения речевых функций врачи решили провести операцию с пробуждением.
Пациента вывели из наркоза на операционном столе и провели лингвистическое тестирование, задавая ему вопросы и стимулируя мозг, чтобы точно определить местоположение центра речи и избежать повреждений во время удаления опухоли.
Пациент не испытал дискомфорта во время пробуждения. Операция завершилась успешно.