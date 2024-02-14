«Уфа РяДом»: жители башкирской столицы смогут взглянуть на город по-новому

«Проект будет направлен на то, чтобы познакомить людей с теми пространствами и местами, которые раньше, например, были медицинскими учреждениями, зданием полиции или пожарной станцией. А сейчас на этом месте располагается что-то другое. Так и дети, и взрослые познакомятся ближе с историей Уфы, еще больше проникнутся. Смогут через экскурсии, которые мы устроим, сохранить внутри себя какую-то память и делиться новыми знаниями с близкими. Этот проект, конечно же, про то, что, зная историю своего города, ты еще больше проникаешься любовью к нему. Соответственно, захочется сделать что-то хорошее. Как минимум, сохранять чистоту и порядок, заниматься благоустройством. А как максимум — реализовывать какие-то новые проекты», — считает пресс-секретарь благотворительного фонда «Территория счастья» Александра Кабанова.