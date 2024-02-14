«Уфа РяДом»: жители башкирской столицы смогут взглянуть на город по-новому

В пространстве «РяДом», где уже почти два года «живут» сотрудники благотворительного фонда «Территория счастья», сегодня впервые встречали журналистов. И встречали радушно, хлебосольно — с ароматом свежеиспеченного хлеба и сырников. На пресс-завтраке представителям СМИ презентовали новый грантовый проект «Уфа РяДом», который запустят уже в скором времени.
Авторы проекта рассказали, что именно от аромата свежеиспеченного хлеба, по сути, и родилась идея. Дело в том, что пространство «РяДом» располагается в историческом здании, которое было построено в 1850—1870 годах. Домом владел купец из Бирска Клементий Юдаев. Братья Юдаевы занимались торговой деятельностью, продавали в том числе хлеб, который выпекали в собственной пекарне. Она располагалась в подвале дома.
Когда здание отдали благотворительному фонду, сотрудники решили сохранить традицию окутывать помещения ароматом свежей выпечки. Правда, печь заменяет современная электрическая духовка, да и пекут не в промышленных масштабах, а для себя и дорогих гостей.
Так, за чашкой чая представители благотворительного фонда придумали, что неплохо было бы рассказать уфимцам и о доме Юдаевых, и о других исторических зданиях с интересной судьбой, раскрыть малоизвестные факты о постройках, мимо которых тысячи людей проходят каждый день. Поэтому подали заявку на конкурс грантов главы администрации Уфы с идеей провести экскурсии «Уфа РяДом», приуроченные к 450-летию столицы.
«На самом деле, мы давно хотели подать заявку на грант главы администрации Уфы и всё искали идею. Так и зародилась мысль проводить экскурсии по неизвестным памятникам архитектуры. Понятно, что в городе есть известные места, по которым мы водим, как правило, гостей или сами гуляем. Между тем есть много зданий, которые хранят в себе очень интересную историю. Мы будем показывать, как менялась Уфа, как преображались здания в разные времена, что постройки представляли собой раньше, в 18−19 веках и какими они стали сейчас», — отметила генеральный директор благотворительного фонда «Территория счастья» Алина Вальшина.
Экскурсия будет начинаться от здания «РяДом». Гостей ждет театральная постановка, связанная с пекарней Юдаевых, с обязательным угощением свежей выпечкой. Затем группа горожан, которые на некоторое время станут туристами в своей родной Уфе, отправятся по разработанному маршруту. Какие именно здания войдут в экскурсионную программу, организаторы пока решили сохранить в секрете. Поделились только, что первый автобусный тур «Влюбленных в Уфу» запустят уже в марте.
По замыслу организаторов, на экскурсии пригласят школьников, в том числе детей с ОВЗ и находящихся в трудной жизненной ситуации, студентов колледжей и вузов, которые обучаются по направлению «Туризм» и «Гостиничное дело», а также группу активистов серебряного и золотого возраста. В канун 450-летия Уфы проведут экскурсию для всех желающих. Всего будет 6 экскурсий. Таким образом, более 300 человек взглянут на родной город по-новому.
«Начальной и финальной точкой экскурсии станет наше пространство. В завершение мы будем устраивать “Чаепитие со смыслом”. Пригласим на встречу известных в Башкирии людей. Это будут практические лекции от знаменитостей. Они также расскажут интересные факты о нашем городе», — поделилась администратор пространства «РяДом» Эльвира Ибатуллина.
Проект, приуроченный к 450-летию башкирской столицы, кроет в себе сразу несколько социальных задач. Во-первых, откроет неизвестные факты в истории Уфы. Во-вторых, поможет ее жителям взглянуть на место своего проживания по-новому, город влюбит в себя с новой стороны, уверены организаторы.
«Проект будет направлен на то, чтобы познакомить людей с теми пространствами и местами, которые раньше, например, были медицинскими учреждениями, зданием полиции или пожарной станцией. А сейчас на этом месте располагается что-то другое. Так и дети, и взрослые познакомятся ближе с историей Уфы, еще больше проникнутся. Смогут через экскурсии, которые мы устроим, сохранить внутри себя какую-то память и делиться новыми знаниями с близкими. Этот проект, конечно же, про то, что, зная историю своего города, ты еще больше проникаешься любовью к нему. Соответственно, захочется сделать что-то хорошее. Как минимум, сохранять чистоту и порядок, заниматься благоустройством. А как максимум — реализовывать какие-то новые проекты», — считает пресс-секретарь благотворительного фонда «Территория счастья» Александра Кабанова.
Также авторы проекта решили установить на улице Октябрьской революции новый арт-объект. Вблизи входной группы пространства «РяДом» появятся скамейки с главным символом Уфы — куницей. Она будет весьма кстати для тех туристов, которые придут гулять по Октябрьской революции. Напомним, в скором времени она станет полупешеходной, своеобразным уфимским Арбатом.