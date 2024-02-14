В Новосибирской области запретили автобусам и грузовикам выезжать на трассу «Иртыш»

По данным ведомства, запрет на выезд этих транспортных средств на трассу будет действовать предварительно до 18:00, но может быть продлён. В качестве причины ввода ограничений называют неблагоприятные погодные условия: снег, метель, ветер до 25 м/с и более, а также снижение видимости.