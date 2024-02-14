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В Новосибирской области запретили автобусам и грузовикам выезжать на трассу «Иртыш»

Ранее ГИБДД призвало автомобилистов воздержаться от дальних поездок.
Источник: ГИБДД НСО

В Новосибирской области ввели ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта на федеральной трассе «Иртыш». Об этом сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

По данным ведомства, запрет на выезд этих транспортных средств на трассу будет действовать предварительно до 18:00, но может быть продлён. В качестве причины ввода ограничений называют неблагоприятные погодные условия: снег, метель, ветер до 25 м/с и более, а также снижение видимости.

По данным синоптиков, такой характер погоды сохранится в регионе до утра четверга, 15 февраля.

Напомним, ранее в ГИБДД региона призвали автовладельцев соблюдать меры предосторожности, быть предельно внимательными на дорогах и не делать резких манёвров. А если есть возможность, вовсе отказаться от дальних поездок.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области бригады АО «РЭС» перевели в режим повышенной готовности.