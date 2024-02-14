Смольный дал ответы на семь вопросов о зимней уборке: Дефицит дворников, штрафы за сосульки и эффективность реагентов

— Во-первых, мы пережили два залповых снегопада, когда выпало по 15 см снега, — сообщил чиновник. — Просто физически невозможно это убрать быстро, в то время когда предприятия испытывают нехватку рук. Перед этой зимой было решено, что платными парковками будет заниматься привлеченная мобильная бригада. Они с этой задачей не совсем справились, хотя парковки очищаются. Сейчас мы прорабатываем ряд идей, чтобы решить эту проблему. В том числе и парковку по четным и нечетным дням на разных сторонах улицы, чтобы давать временное окно для уборки снега.