Смольный дал ответы на семь вопросов о зимней уборке: Дефицит дворников, штрафы за сосульки и эффективность реагентов

Снег и лед — главная головная боль горожан и чиновников зимой. Пешеходы страдают на скользких тротуарах, водители буксуют на дорогах и играют в «Царя горы» на парковке. А чиновники бросают в бой тысячи дворников и сотни тракторов. Но довольных ситуацией еще надо поискать. Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин отчитался перед депутатами ЗакСа о том, как город справляется с этой работой.
1. Сколько в Петербурге дворников?
По данным Евгения Разумишкина, город близок к тому, чтобы закрыть все вакансии дворников и трактористов. Но рабочих рук все равно не хватает.
— Мы ощущаем кадровый дефицит, штат дворников укомплектован на 90%, механизаторов — чуть больше 80%, — рассказал вице-губернатор. — С учетом сотрудников управляющий компаний, за уборку дворов и тротуаров отвечает 8702 дворника. Еще около 1000 работников ручного труда есть у дорожных предприятий, которые отвечают за уборку на магистралях.
С 1 января бойцам снежного фронта повысили зарплату. Средний доход дворника теперь — 55 тысяч рублей, механизатора — 82 000. В дни после сильных снегопадов они могут брать сверхурочную работу и получать дополнительный доход.
2. Почему же они не справляются?
Все дело в организации процесса. По данным Разумишкина, больше всего вопросов к управляющим компаниям и, особенно, к частным, которые ответственны примерно за треть придомовых территорий в Петербурге.
— Проблема в том, что часто дворники в этих организациях есть, но работают на не полный день, — говорит чиновник. — Все дело в грамотном распределении рабочей силы. В городских организациях мы запустили обучение мастеров и начальников участков, которые и должны оперативно решать, куда направить дворников и как распределить эти ресурсы. Районы поделены на участки, для каждого определены маршрутные карты, сейчас мы изучаем эффективность этих маршрутов вместе со специалистами Росатома.
3. А как дела с техникой?
В прошлом году для очистки тротуаров и дворов город закупил около 200 единиц тяжелой техники и 1000 единиц навесного оборудования, которое применяется в разные сезоны. Еще куплено около 1000 мини-тракторов и погрузчиков для маневрирования по узким дворам и проездам. В прошлом году по городу создали 55 баз, где содержится и ремонтируется эта техника.
На уборку или обработку дорог ежедневно выходит около 1000 машин.
4. Но и с ней есть сложности?
Да. Смольный постепенно заменяет парк иностранной техники на белорусскую и российскую. Все дело в санкциях и проблемах с поставками запчастей.
— Техника эксплуатируется в жестких условиях, ломается. А ждать запчасти на условный «Мерседес», какой бы он ни был многофункциональный и эффективный, мы не можем, — сообщил Разумишкин. — Поэтому должна работать преимущественно питерская и белорусская техника.
5. Песок или соль?
Бессмертный спор, чем посыпать тротуары: песком или солью. Последняя вызывает тревогу у горожан, ведь это не экологично, снег сваливают на газоны, которые весной принимают на себя химический удар. Но с точки зрения безопасности другого варианта у нас нет. Реагенты на основе соли — самый эффективный способ убрать скользкую корку.
— Эффективность реагентов неоспорима. Важно, чтобы это применялось по погоде, — подчеркнул Евгений Разумишкин. — К песку тоже есть вопросы, весной его нужно убирать, и это требует денег и тех же дворников. Поэтому песок применяется в парках. Тут нужен разумный баланс.
6. Почему плохо убирают платные парковки?
В 2023 году оказалось, что ответственных за платные парковки практически нет. И автомобилистов это бесит: платишь за стоянку, а на нее не попасть из-за снежных гор. Вице-губернатор признал, проблема такая есть и Смольный над ней думает.
— Во-первых, мы пережили два залповых снегопада, когда выпало по 15 см снега, — сообщил чиновник. — Просто физически невозможно это убрать быстро, в то время когда предприятия испытывают нехватку рук. Перед этой зимой было решено, что платными парковками будет заниматься привлеченная мобильная бригада. Они с этой задачей не совсем справились, хотя парковки очищаются. Сейчас мы прорабатываем ряд идей, чтобы решить эту проблему. В том числе и парковку по четным и нечетным дням на разных сторонах улицы, чтобы давать временное окно для уборки снега.
7. Как с уборкой кровель?
В старой части Петербурга 14 тысяч зданий, чьи крыши нужно регулярно убирать. А 5,5 тысячи из них считаются опасными и за ними следят особенно пристально.
— Более качественная зачистка крыш в этом году способствовала снижению опасности, — сообщил Разумишкин, — здесь важна безопасность и работников, и пешеходов. Все упирается в работу с владельцами зданий. Этой зимой впервые за наледью на кровлях следили с помощью нейросети, которая выписала 11 штрафов на общую сумму 750 тысяч рублей.
КСТАТИ.
Эта зима стала рекордной.
Этот снежный сезон еще не закончился, а уже выпало 143 см осадков. В прошлом году с неба упало только 114 см. К середине февраля с улиц Петербурга вывезли 2,5 млн кубометров снега. А в прошлом году за всю зиму — только 1,2 млн кубов.