Кузбасские врачи спасли 8-месячную девочку с опухолями на глазах

«Такие новообразования очень опасны, так как опухоль может не только поразить зрительный нерв и лишить пациента зрения, но и прорасти в другие структуры головного мозга и привести к летальному исходу. Чтобы определиться с тактикой лечения, провели дополнительные обследования», — объясняет чиновник.