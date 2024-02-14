Кузбасские врачи спасли 8-месячную девочку с опухолями на глазах

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглов сообщает, что кузбасские врачи спасли 8-месячную девочку с множественными злокачественными опухолями на обоих глазах. Их обнаружили во время планового осмотра офтальмолога.
«Такие новообразования очень опасны, так как опухоль может не только поразить зрительный нерв и лишить пациента зрения, но и прорасти в другие структуры головного мозга и привести к летальному исходу. Чтобы определиться с тактикой лечения, провели дополнительные обследования», — объясняет чиновник.
В течение полугода ребёнка лечили врачи двух кемеровских больниц под наблюдением столичных специалистов. В областной больнице им. С. В. Беляева девочку детально обследовали и проводили лазерную терапию. В детской больнице им. Ю. Е. Малаховского делали курсы химиотерапии. В итоге опухоль полностью отступила.
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