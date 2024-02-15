Зола как удобрение: как правильно использовать древесную золу, чтобы была польза для растений

Для каких растений и какую золу используют Можно ли использовать золу как удобрение? Зола подходит в качестве органического удобрения благодаря высокому содержанию калия, фосфора и других полезных микроэлементов. Действие такой подкормки длится в течение 4 лет. Древесная зола подходит для любых видов почвы и не содержит хлора, который вредит растениям. Веб-сайт по домоводству This Old House пишет о такой пользе золы на кислых грунтах при внесении в почву: раскисляет почву; делает торфяные грунты пригодными для выращивания растений; укрепляет стебли растений, делает их устойчивее к экстремальным температурам и заболеваниям; участвует в фотосинтезе благодаря высокому содержанию калия. Какие растения любят золу? Состав древесной золы с высоким содержанием калия и фосфора подходит для подкормки земляники, малины, смородины и цветущих комнатных растений. Хорошо развиваются с таким удобрением все тыквенные, капуста, свекла, морковь, помидоры, огурцы, репа, картофель. Какие растения не любят золу? Не любят золу ацидофильные культуры, которые растут на кислых грунтах. К ним относятся арбузы, щавель, гортензия, роза, цинния, азалия, магнолия, камелия, рододендрон, голубика, клюква и черника, яблони, груши, персики. Также не любят золу хвойные растения: можжевельник, ели, туи, лиственницы, пихты. Журнал для фермеров Almanac пишет, что подкормка из золы не подходит для неокрепшей рассады, поскольку содержит большое количество минеральных солей. На рост и развитие растений отрицательно влияет слишком большое количество древесной золы или внесение ее в щелочную почву. Повышенная щелочность мешает усваивать питательные вещества, признаком чего является хлороз или пожелтение листьев. Наиболее качественной и экологически чистой считается зола из дров и бревен, на которых нет плесени и различных примесей. Лучше всего использовать сожженные остатки лиственных пород, таких как дуб и бук, поскольку они содержат больше питательных веществ, чем зола хвойных пород. Экологически чистый продукт обязательно остудите перед применением. Храните его в сухом месте, защищайте от дождей и снега, чтобы полезные микроэлементы не разлагались раньше времени. Используйте для этого металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Если в процессе сжигания дров к ним попадет полиэтиленовая пленка, синтетика, резина, цветная бумага и другой мусор, зола станет непригодной для удобрения. В ее составе появляются химические и физические элементы, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Древесная зола — вещество с высокой щелочностью, поэтому может вызвать раздражение кожи, глаз или дыхательных путей. При работе с ней надевайте средства защиты для рук и органов дыхания (перчатки, очки и маску). Правила применения золы в саду, огороде и для комнатных растений Древесную золу применяют как удобрение в сухом и жидком виде. Специалист по садоводству Мари Яннотти советует перед употреблением посеять золу через сито для удаления крупных кусочков древесного угля. Мелкие частицы легко уносятся ветром, поэтому выбирайте для работы по внесению этого удобрения безветренную погоду. В сухом виде равномерно распределяйте древесную золу по огороду, клумбе из многолетних цветов, газону или ландшафтному участку (до 300 г на 1 м²). Выполняйте процедуру ранней весной или поздней осенью, когда зелени на участке практически нет. Заглубляйте удобрение во влажную почву с помощью мотокультиватора, лопаты или граблей. Вносите золу при подготовке грядок под капусту, корнеплоды, лук, огурцы, томаты, салат, укроп, шпинат вместо минеральных удобрений. Немного древесной золы полезно добавлять в компостную кучу. Затем используйте компост, обогащенный калием и фосфором, в качестве мульчи или как самостоятельное удобрение. Перед внесением убедитесь, что почва не щелочная. Как использовать золу для удобрения огурцов? Добавляйте золу непосредственно при высадке рассады огурцов по 1−2 ст. л. в лунку. Не сыпьте золу на листья или стебли растений. При необходимости промойте их от пепла, чтобы растения не получили ожог. Удобряйте сад, рассыпая сухой пепел равномерным слоем по приствольным кругам или в специальную канавку, вырытую возле ствола дерева. Для взрослого дерева понадобится до 2 кг золы. Если стоит сухая погода, обильно полейте внесенные удобрения. При посадке молодых деревьев засыпьте 0,5−1 кг золы в лунку, учитывая сорт дерева и кислотность грунта. Как приготовить удобрение из золы? Жидкое удобрение из золы можно сделать разными способами: Размешайте стакан золы в ведре (10 л) воды. Этой жидкостью поливайте растения под корень. Перед использованием тщательно взболтайте раствор, поскольку в нем образуется осадок. Приготовьте настой золы. Для этого засыпьте ⅓ ведра сухой золы, залейте ее горячей водой до верха и настаивайте 48 часов. Затем процедите настой и применяйте его для корневой и внекорневой подкормки растений в летний период. Залейте 300 г просеянной золы литром кипятка и кипятите 30 минут. Затем остудите отвар, процедите и разведите в 10 л воды. Используйте для опрыскивания растений в период формирования плодов. Регулярно подкармливайте комнатные растения настоем золы (1 ст. л. золы на 1 л кипятка, настаивайте 3 дня). Обильно поливайте их под корень. Удобрение подходит практически для всех видов комнатных растений, но особенно благоприятно для цветущего цикламена, герани и бегонии. Древесная зола заменяет ряд минеральных удобрений благодаря высокому содержанию калия и фосфора. Весной и в конце сезона можно вносить в почву сухой пепел. В период формирования завязи и плодоношения растениям подойдет жидкий раствор золы с меньшей концентрацией активных веществ.