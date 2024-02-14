Умерла актриса Виктория Островская, сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке»

Островская — это та самая стамбульская путана из «Бриллиантовой руки»: «Цигель, цигель! Ай-лю-лю!».
После этого артистка появилась на большом экране еще один раз — в «Старом знакомом» 1969-го Игоря Ильинского. Девушка в душе — наш «ответ» «Психо».
Виктория Григорьевна Островская родилась в 1938 году. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работала диспетчером на автобазе, когда случайно попала в «Бриллиантовую руку».
Служила актрисой Днепропетровского академического театра русской драмы имени Горького и Сызранского драматического театра.
Далее более тридцати лет проработала библиотекарем в отделе искусств Российской государственной библиотеки, много лет работала инструктором по аэробике в одном из оздоровительных центров в Москве.
Про уход легенды сообщил только что в своем Telegram-канале Андрей Малахов. Причина и обстоятельства смерти пока неизвестны.