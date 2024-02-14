Россиянам назвали способы обустроить маленькую кухню

Дизайнер также напомнила о важности вытяжки на кухне. Существуют достаточно компактные модели, которые помогут сделать процесс приготовления пищи более комфортным, отметила она. Для удобства в зоне досягаемости должна быть вся нужная кухонная утварь. Необходимо четко распределить всю посуду по своим местам. Ту, что используется редко, рекомендуется сложить в коробки, либо в сервант, в кладовку или на балкон.