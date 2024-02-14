Жители Волгограда рассказали о работе своей мечты

Согласно данным опроса, волгоградцы в целом довольны свой работой на среднем уровне — около 21% оценили ее на троечку. Еще 34% поставили твердую четверку, сообщает hh.ru. И только 15% очень довольны своим местом.
Больше всего были довольны работой юристы, педагоги, специалисты по продажам и работе с клиентами. Наиболее недовольными оказались сотрудники транспортной сферы и IT.
Примерно половина волгоградцев признались, что больше всего заинтересованы в работе в частной фирме. 25% опрошенных интересует карьера в государственном секторе. Еще 26% хотели бы работать только на себя. 20 и 18% готовы работать в крупных и средних фирмах. И всего 1% волгоградцев интересуются стартапами.
Горожане также рассказали о работе своей мечты. Это место с хорошей конкурентной зарплатой, труд на котором дает положительные эмоции. Также очень важны уважительные отношения в коллективе и хорошее руководство.