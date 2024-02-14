Жители Волгограда рассказали о работе своей мечты

Примерно половина волгоградцев признались, что больше всего заинтересованы в работе в частной фирме. 25% опрошенных интересует карьера в государственном секторе. Еще 26% хотели бы работать только на себя. 20 и 18% готовы работать в крупных и средних фирмах. И всего 1% волгоградцев интересуются стартапами.