Шеф-повар из Самары стал участником нового сезона шоу с Ивлевым

Повар из Самары появится на федеральном канале. Он стал участником третьего сезона кулинарного реалити-шоу с Константином Ивлевым. Проект направлен на поиск молодых талантов с целью сделать из них будущих звезд кулинарии.
Один из участников нового сезона стал 27-летний Георгий Бухарцев из Самары. Он является шеф-поваром с 7-летним стажем. Его кулинарные интересы охватывают итальянскую, русскую и авторскую кухни. Вместе с поваром из Самары в борьбе за звание лучшего сойдутся еще пять талантливых участников из разных регионов страны.
Оценивать блюда участников будут звездные дегустаторы. В новом выпуске им выступит певица и телеведущая Юлианна Караулова. Победитель проекта получит золотой шеф-нож от Константина Ивлева.