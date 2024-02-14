Шеф-повар из Самары стал участником нового сезона шоу с Ивлевым

Один из участников нового сезона стал 27-летний Георгий Бухарцев из Самары. Он является шеф-поваром с 7-летним стажем. Его кулинарные интересы охватывают итальянскую, русскую и авторскую кухни. Вместе с поваром из Самары в борьбе за звание лучшего сойдутся еще пять талантливых участников из разных регионов страны.