Небо над Узбекистаном — одно из самых «спокойных» в мире. Страна на 155 месте в рейтинге турбулентности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По данным за январь этого года, небо над Узбекистаном занимает 155 место в мировом рейтинге стран по турбулентности. Атмосфера над Туркменистаном и Казахстаном также в числе самых «спокойных», сообщает корреспондент Podrobno.uz.