Небо над Узбекистаном — одно из самых «спокойных» в мире. Страна на 155 месте в рейтинге турбулентности

Рейтинг турбулентности над разными странами был составлен сервисом Turbli по отчетам пилотов самолетов за январь 2024 года. В него вошли 172 страны мира.
Страны Центральной Азии в рейтинге расположились следующим образом: Кыргызстан — на 75-й строчке, Таджикистан — на 89-м месте, Туркменистан — на 151-й позиции, Узбекистан — на 155-й, а Казахстан — на 161-й.
В мировом масштабе самое «спокойное» небо над Антарктидой — она на последнем месте. Чуть выше — Шпицберген, Россия, Гренландия и Канада.
Самое неспокойное небо над Бутаном, он возглавляет рейтинг. После него в пятерку также вошли Гвинея-Бисау, Сенегал, Кабо-Верде и Непал.
Великобритания занимает 150-е место, США — 68-е, Австралия — 64-е. Самая «неспокойная» страна материковой Европы — Испания, ей отдали 42-ю строчку рейтинга.
Отметим, что помимо рейтинга «самых неспокойных стран» сервис предлагает интерактивную карту, на которой можно проверить, попадет ли запланированный полет в зону турбулентности.
Напомним, что в январе прошлого года самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в сильную турбулентность, из-за чего семь пассажиров получили различные травмы.