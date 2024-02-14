В Кузбассе создали маркетплейс для промышленников с помощью нейросети

Сейчас сервис охватывает детали для горнодобывающей спецтехники и представляет собой единый каталог номенклатуры и её применяемости на разных моделях (раньше предприятия не знали, заменяется ли оригинальная часть аналогами или дубликатами). Анализирует и структурирует данные нейросеть.