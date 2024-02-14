В Кузбассе создали маркетплейс для промышленников с помощью нейросети

По информации правительства Кузбасса, в регионе создали специализированный маркетплейс для промышленников.
Он поможет местным предприятиям оперативно приобретать и заказывать запчасти для ремонта техники, что сократит простои и на 30% снизит затраты на покупку комплектующих. Один день простоя экскаватора Komatsu, например, может обходиться предприятию в полмиллиона рублей.
Сейчас сервис охватывает детали для горнодобывающей спецтехники и представляет собой единый каталог номенклатуры и её применяемости на разных моделях (раньше предприятия не знали, заменяется ли оригинальная часть аналогами или дубликатами). Анализирует и структурирует данные нейросеть.
Компания «Геталон Лабс» с этим проектом прошла экспертизу «Сколково» и получила статус резидента в ИТ-Кластера Фонда. Всего больше 30 кузбасских инновационных предприятий имеют статус участника «Сколково». Это проекты в сфере промышленной безопасности, приборостроения, энергетики, медицины, IT, биотеха и других отраслей.