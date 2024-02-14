Минтруд Татарстана рассказал, в каких сферах не хватает рабочих рук

Работодатели борются за кадры, предлагая конкурентную заработную плату и социальные гарантии. К примеру, некоторые предприятия готовы взять на себя транспортные расходы и предоставить сотрудникам служебный транспорт либо компенсировать проезд, а также предлагают компенсацию за питание.