«Устала ждать принца, решила отложить яйцо для себя»: счастливые и не очень любовные истории питомцев Самарского зоопарка

В феврале, без оглядки на всякие праздники, у многих питомцев Самарского зоопарка начинается брачный период. Но не всем удалось найти пару, а некоторые не совпадают с партнером по темпераменту.
Парочки с опытом.
В последний месяц зимы вопрос продолжения рода, как правило, заботит лис. Они громко воют и лают, сообщая миру, что настроены на любовь. Но в этом году в Самарском зоопарке было тихо.
В последний месяц зимы вопрос продолжения рода, как правило, заботит лис Предоставлено «Комсомолке».
— Наши лисы уже старые, видимо, в этом году приплода ждать не стоит, — рассказывает «КП-Самара» сотрудница зоопарка Алена Киреева. — Вот волчья пара смогла поймать романтическое настроение, несмотря на то, что волчица Альфа намного старше своего кавалера. Волк Тайфун молод, активен и игрив, но Альфа смотрит на его ухаживания сдержано и на каждый призыв не бросается. Тем не менее пикантные моменты случались, надеемся на потомство в этой паре.
Тихо, не устраивая ажиотажа вокруг процесса, проводят свой брачный сезон еноты. А у птиц эму уже все закончилось. Правда, до сих пор из яиц этой парочки птенцов не вылуплялось.
А тигры как люди.
Тигры Кактус и Кассандра тоже давно вместе, но смогли сохранить нежность чувств. Хотя в природе у тигров бывает брачный сезон, в комфортных условиях зоопарка тигриная парочка регулярно предается любви на протяжении всего года.
Как и Тайфун с Альфой, тигры далеко не ровесники. Но, в отличие от волков, здесь разница в возрасте не в пользу дамы. Юная Кассандра чаще настроена романтически и старается зажечь 18-летнего, то есть уже очень зрелого, Кактуса. Она ложится на спину, демонстрируя свой животик и игриво перекатывается, совсем как домашняя кошечка. Она трется о своего партнера и нежно фыркает, пытаясь привлечь внимание любимого.
Карлуша решила отложить яйцо для себя.
Парочки попугайчиков в зоопарке, как и тигры, не выбирают сезон для любви, но круглый год несут яйца. Только попугай ара по имени Карлуша была одинока десять лет.
— Она переносила свою нерастраченную любовь на гостей зоопарка и активно кокетничала со всеми людьми. Видимо, недавно ей пришло в голову что-то вроде «часики-то тикают», и она начала откладывать яйца, — рассказывает Алена. — Конечно, в отсутствие самца птенцов мы не ждем, хотя в природе случаются такие казусы, когда разнополые животные размножаются без оплодотворения. Может быть, и Карлуша дождется своего счастья.