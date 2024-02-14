«Устала ждать принца, решила отложить яйцо для себя»: счастливые и не очень любовные истории питомцев Самарского зоопарка

Как и Тайфун с Альфой, тигры далеко не ровесники. Но, в отличие от волков, здесь разница в возрасте не в пользу дамы. Юная Кассандра чаще настроена романтически и старается зажечь 18-летнего, то есть уже очень зрелого, Кактуса. Она ложится на спину, демонстрируя свой животик и игриво перекатывается, совсем как домашняя кошечка. Она трется о своего партнера и нежно фыркает, пытаясь привлечь внимание любимого.