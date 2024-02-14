Шуба бывшей, романтик для ленивых и жених за деньги: что ростовчанам предлагают на праздник 14 февраля

На бесплатных сайтах с объявлениями еще в начале месяца можно было увидеть массу самых разных лотов к 14 февраля. Здесь вам и съедобные букеты для второй половины, и украшения квартир шарами, и самодельные игрушки, и свечи. Все это, конечно, очень трогательно, но довольно избито.