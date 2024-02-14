Шуба бывшей, романтик для ленивых и жених за деньги: что ростовчанам предлагают на праздник 14 февраля

День, когда магазинные полки начали тонуть от обилия плюшевых медведей, картонных открыток и роз в грустном целлофане, пришел. Да-да, речь идет про взрыв всего амурного, красного-розового и максимально приторного — празднике в честь дня влюбленных.
И, пока одни ломают голову в попытках удивить любимых, другие готовы предложить не только презенты, но и необычные интерактивы.
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — ГАЛАНТНЫЙ КАВАЛЕР.
На бесплатных сайтах с объявлениями еще в начале месяца можно было увидеть массу самых разных лотов к 14 февраля. Здесь вам и съедобные букеты для второй половины, и украшения квартир шарами, и самодельные игрушки, и свечи. Все это, конечно, очень трогательно, но довольно избито.
А что, если подойти к делу с креативом? Вероятно, так и подумали некоторые онлайн-бизнесмены. Например, Виталий из Первомайского района уверен: лучший подарок женщине — это обаятельный спутник.
— А лучше — сразу 20, — именно так уточняется в объявлении.
За 350 рублей товарищ предлагает лот «Самые красивые мужчины нашего времени». В книге, да-да, это именно она и предлагается, биографии разных кумиров прекрасной половины человечества: Том Круз, Алексей Воробьев, Джонни Депп, Киану Ривс, Дмитрий Дюжев и другие.
Заинтересованным лицам, желающим приобрести оптом, продавец обещает скинуть 50 рублей.
ПРОДАЮ ШУБУ БЫВШЕЙ.
Дальше по курсу — «Страсть цвета танго» за полтора миллиона рублей. Для понимания, что именно предлагается по цене гаража или машины, автор уточняет: перед нами — удивительная интерьерная картина.
По словам продавца, полотно отлично подойдет для подарка на 14 февраля. Кроме того, лот дарит не только эстетическое наслаждение, он — «Принесет удачу и успех. Наполняет энергией и силами свою владелицу».
А вот Евгений из Кировского района продает шубу бывшей жены. По его мнению, вещь, в отличие от ее хозяйки, служила верой и правдой:
«Отличный подарок на День всех влюбленных. Молью не съедена, подкладка шелковая, целая. Трансформируется в случае непогоды в кожаный пиджак. Привез жене из Кисловодска. Но после развода забрал обратно. Мужики отдаю за 21 тысячу. Еще и на розы хватит».
Евгений уверен, будущая владелица останется довольна презентом.
РОМАНТИК ДЛЯ ЛЕНИВЫХ.
А теперь от вещей — к услугам. Согласитесь, порой, очень хочется порадовать любимых романтичным свиданием. Только вот времени на его организацию совсем нет.
— Выход найден, — уверена предприимчивая леди Виктория. Женщина с радостью возьмет все хлопоты на себя за «вменяемую сумму». Ленивому романтику предлагается сразу несколько тарифов.
Первый: лайт — 3900 рублей. В эту сумму входит: фильм на выбор, шампанское, шоколад, украшенный стол. Второй: медиум — 6900 рэ. Здесь ко всему вышеперечисленному добавится фруктовое фондю, конфеты или букет цветов.
Ну, и для любителей тяжелого люкса доступен вариант VIP. Масштаб впечатляет: фильм, шампанское, фондю, конфеты, букет, суши или сет на выбор, 60 минут в VR для двоих и украшенный зал.
Чтобы полноценно насладиться моментом паре выделяется три часа. Но и это еще не все. За дополнительную оплату Виктория может организовать заказ 101 розы, тематический фуршет и «горячие эмоции от выбранного фильма», чтобы это не значило.
СХОЖУ С ВАМИ В РЕСТОРАН «НЕДОРОГО».
Наконец, момент для самого главного предложения сезона. Девочки, женщины, милые леди, — трепещите — Владимир из Ленинского района идет к вам. Можно подумать, что товарищ продает розы, билет на концерт Стаса Михайлова или ювелирку. Но нет…
Вниманию одиноких дам предлагается услуга — парень на 14 февраля. Не став описывать преимущества, автор объявления сразу приступил к конкретике и суммам:
— Сходить в кино, кафе, ресторан — 2000−5000 рублей, в зависимости от задания.
— Фотография для социальных сетей (с букетом и руки) — 1500−3000 рэ.
— Сторис по вашему ТЗ — от 2000 рублей. Цена зависит от степени анонимности.
Помимо основного пакета, сударь рассматривает ряд других услуг. А в конце текста уточняет: «Ценовая политика условна и может быть пересмотрена в вашу пользу. Все расходы оплачиваются отдельно».
Уже предчувствуем, как выстраивается очередь из желающих.