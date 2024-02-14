Как отдыхаем на 12 июня в 2024 году

В 1991 году 12 июня первый раз стал нерабочим днем, так как отмечался год принятия Декларации, а также в нашей стране проходили выборы президента. Им стал Борис Ельцин. Еще через год, в 1992, этот день официально объявили нерабочим и дали ему статус праздничного. Со 2 июня 1994 года его стали называть Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998 году Борис Ельцин предложил более емкое название — День России. Оно было документально закреплено в 2002 году, когда появился новый Трудовой кодекс РФ.