Как отдыхаем на 12 июня в 2024 году

День России — важный государственный праздник для всей нашей страны. Традиционно он отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о суверенитете, то есть, независимости нашего государства. Рассказываем об истории Дня России, его значении, приводим любопытные факты, связанные с этой датой. Еще из статьи вы узнаете, как мы отдыхаем на 12 июня 2024 года.
Производственный календарь на 2024 год
Рабочие и выходные дни, а также праздники фиксируются в производственном календаре. Он утверждается каждый год Правительством РФ.
Календарь нужен, чтобы начислять зарплату, рассчитывать больничные и отпускные, заполнять табели. Имея его перед глазами, каждый сотрудник может спланировать отпуск и отдых с семьей.
Как отдыхаем в июне
Каждый июнь к выходным в нашей стране добавляется еще один — в честь Дня России.
Согласно производственному календарю, учрежденному Правительством РФ на 2024 год (1), 12 июня — официально нерабочий день. 11 числа рабочий день будет сокращенным, а 10 июня — обычным, без каких-либо изменений.
Почему мы отдыхаем на 12 июня
12 июня 1990 года на I Съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР (2). Документ провозглашал приоритет Конституции и законов российской республики над законами Советского Союза. Также в Декларации был учрежден принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, равные права для всех граждан, политических и общественных организаций.
В 1991 году 12 июня первый раз стал нерабочим днем, так как отмечался год принятия Декларации, а также в нашей стране проходили выборы президента. Им стал Борис Ельцин. Еще через год, в 1992, этот день официально объявили нерабочим и дали ему статус праздничного. Со 2 июня 1994 года его стали называть Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998 году Борис Ельцин предложил более емкое название — День России. Оно было документально закреплено в 2002 году, когда появился новый Трудовой кодекс РФ.
Сегодня День России — патриотический праздник, сопровождающийся торжественными мероприятиями по всей стране. Проводятся беговые соревнования, фестивали и концерты, устраивается праздничный салют, вручаются премии и награды российским деятелям науки, искусства, спорта.
Интересные факты о 12 июня
12 июня — знаменательный день для России, с ним связано много важных исторических событий. Собрали для вас интересные факты про эту торжественную дату.
|Факт
|Описание
|Путаница с названием
|Есть те, кто ошибочно называет День России «Днем независимости». Возможно, так происходит из-за связи этой даты с принятием суверенитета или из-за схожести с одноименным национальным праздником в США. Логика в этом есть, истоки праздников действительно чем-то похожи, однако «День независимости» не является официальным названием нашего Дня России
|Новое название Ленинграда
|В этот день в 1991 году Ленинград снова получил свое историческое имя — Санкт-Петербург
|Неоднозначный взгляд на событие исторической науки
|Не у всех исключительно положительное отношение к тому, что произошло 12 июня 1990 года. Некоторые историки считают, что принятие Декларации, отразившее смелое настроение и желание перемен, которые тогда зрели в российском обществе, впоследствии повлияло на распад Советского Союза. К слову, в 1936 году ровно в этот же день началось обсуждение еще одного важного для России политического документа — «Сталинской Конституции»
|Праздник по всему миру
|12 июня считается праздничным днем не только в России Например, в Бразилии в этот день отмечается День влюбленных, на Филиппинах — День независимости, а в Парагвае это День мира
Вопросы и ответы
История и традиции Дня России порождают много вопросов. Ответили на самые популярные из них.
Какие праздники ждут россиян после 12 июня?
Если говорить о патриотических датах, нас ожидает День народного единства. Праздновать мы его будем 4 ноября 2024 года. Это торжество посвящено освобождению Русского государства от польских захватчиков в 1612 году. 4 ноября — официальный выходной день в РФ.
12 декабря отмечается День Конституции — главного российского закона, принятого в 1993 году. В нем закреплены наши права, свободы и обязанности, как граждан. Официально этот день выходным не считается.
Стоит ли брать отпуск в июне 2024 года?
В 2024 году июнь считается одним из самых невыгодных месяцев для отпуска. Это связано с количеством рабочих дней и выходных. В июне 2024 года только 19 рабочих дней, поэтому с финансовой точки зрения брать отпуск на этот месяц нецелесообразно.
Как оплачивается работа в праздничные дни?
Если трудовой договор предусматривает выход на работу в праздничные дни, то такая деятельность должна быть оплачена в двойном размере или оплата труда может быть стандартной, но сотруднику потом предоставляется возможность взять отгул. Работодатель не должен решать, в каком виде работник получит вознаграждение: он сам выбирает форму компенсации — выплаты в двойном размере или обычный размер выплат с отгулом.
Список источников
1. Производственный календарь на 2024 год. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. 18.08.2023. URL: http://duma.gov.ru/news/57708/
2. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Электронный текст документа подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по: «Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР», N 2, 14.06.1990, ст. 22. URL: https://docs.cntd.ru/document/9038679
Автор: Олеся Рябова