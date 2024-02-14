Знак свыше: В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах»

Не иначе как чудо произошло в селе Исергапово Бавлинского района. Там в одном из домохозяйств курица снесла яйцо с арабской надписью «Аллах».
Как рассказала «Комсомолке» Гульшат Тимаева, ранним утром ее супруг как обычно направился в курятник. Вот в соломе одно, вот второе яйцо. А это почему так важно сидит. Мужчина засунул под курицу руку и вытащил теплое яйцо. Оно было не простое, а… Нет, не золотое. Скорлупа на ощупь была неровной. Протерев яйцо, хозяин заметил странный «барельеф». Будучи мусульманином мужчина сразу понял — это знак свыше. На скорлупе каким-то чудным образом была надпись на арабском: «Аллах».
«Посмотри, на нем “Аллах” написано! Как в Коране!», — прибежал к Гульшат ее муж, показывая ей то самое яйцо.
С благоговением женщина отнесла его в местную мечеть «Умет». По ее словам, когда надпись на скорлупе увидели другие верующие, то у них буквально мурашки по коже пошли.
«Имам сказал, что это сам Аллах расписался. Этим он напомнил о себе», — говорит Гульшат.
Семья Тимаевых и другие верующие увидели явное сходство изображения на яйце с именем Всевышнего.
Как пояснили в самой мечети, яйцо — это не единственное место, где Всевышний может оставлять такие знаки. Бывали случаи, когда слово «Аллах» вырисовывалось даже на тучах.
«Аллах дает этим понять, что он рядом и защищает нас. Это просто чудо!» — говорят служители мечети.
Прокомментировали произошедшее и в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.
«Я не видел своими глазами эту надпись. Но если она и вправду есть, то это явление, безусловно, является чудом. В целом, Аллах в Коране призывает людей поразмыслить об устройстве этого мира, о создании всего, что нас окружает — от устройства клетки и до Вселенной. Всякое природное явление указывает на величие Всевышнего. Поэтому и яйцо само по себе олицетворяет маленькое чудо, не говоря уже о надписи на нем», — пояснил «Комсомолке» ведущий специалист отдела шариата ЦРО-ДУМ Татарстана Ильгам Сабанчин.
НАУЧНОЕ МНЕНИЕ.
В свою очередь, объясняя такие случаи, ученые, прежде всего, полагаются на знания, а не веру. Так, по мнению биолога, химика-аналитика и общественного деятеля Антона Бортякова пологает, что таинственная надпись на скорлупе является признаком воспаления у курицы, которая снесла это яйцо.
«В яйцепроводе курицы иногда возникает местное воспаление. В этом случае скорлупа формируется неравномерно и образует рельеф в виде надписей и различных фигур. На птицефабрике такие яйца бракуют, но в частном хозяйстве они вполне съедобны. Правда, перед их употреблением нужно провести термическую обработку», — объясняет ученый.
Но владельцы чудного яйца есть его не собираются. Семья Тимаевых решила беречь его как реликвию в знак глубокого уважения к Аллаху. Даже в специальную шкатулку положили. Избежит участи оказаться на обеденном столе и курица, которая снесла это яйцо. Ее будут оберегать как священную.
В семье будут хранить это яйцо как реликвию.