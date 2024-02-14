Знак свыше: В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах»

«Я не видел своими глазами эту надпись. Но если она и вправду есть, то это явление, безусловно, является чудом. В целом, Аллах в Коране призывает людей поразмыслить об устройстве этого мира, о создании всего, что нас окружает — от устройства клетки и до Вселенной. Всякое природное явление указывает на величие Всевышнего. Поэтому и яйцо само по себе олицетворяет маленькое чудо, не говоря уже о надписи на нем», — пояснил «Комсомолке» ведущий специалист отдела шариата ЦРО-ДУМ Татарстана Ильгам Сабанчин.