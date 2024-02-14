Кубанцев предупредили о продаже опасной минералки — по стране «разлетелись» 2 млн бутылок

Роспотребнадзор сообщил, что приостанавливает продажу отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность. Решение было принято после того, как поступила информаця о том, что житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воду данной марки.