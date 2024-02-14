Кубанцев предупредили о продаже опасной минералки — по стране «разлетелись» 2 млн бутылок

Роспотребнадзор сообщил, что приостанавливает продажу отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность. Решение было принято после того, как поступила информаця о том, что житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воду данной марки.
Приостановка реализации касается только отдельных партий воды в пол-литровых бутылках, везенных в Россию с 28 декабря 20 года по 12 февраля 2024 года. Дата производства воды — 28.12.2023.
Местонахождение продукции было оперативно выявлено по данным системы маркировки товаров.
— Всего в розничной продаже находится 2 млн 480 тыс. 56 бутылок из этой партии в 84 регионах страны, — цитирует замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваза Юсупова «РБК» (18+).
Реализация воды из потенциально опасной партии блокируется. Компаниям, у которых, по данным системы, имеется такая продукция, направлены предупреждения.
— Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — заверяют в пресс-службе ведомства..