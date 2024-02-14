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Кубанцев предупредили о продаже опасной минералки — по стране «разлетелись» 2 млн бутылок

«Вычислить» местонахождение продукции помогла система маркировки.

Роспотребнадзор сообщил, что приостанавливает продажу отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность. Решение было принято после того, как поступила информаця о том, что житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воду данной марки.

Приостановка реализации касается только отдельных партий воды в пол-литровых бутылках, везенных в Россию с 28 декабря 20 года по 12 февраля 2024 года. Дата производства воды — 28.12.2023.

Местонахождение продукции было оперативно выявлено по данным системы маркировки товаров.

— Всего в розничной продаже находится 2 млн 480 тыс. 56 бутылок из этой партии в 84 регионах страны, — цитирует замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваза Юсупова «РБК» (18+).

Реализация воды из потенциально опасной партии блокируется. Компаниям, у которых, по данным системы, имеется такая продукция, направлены предупреждения.

— Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — заверяют в пресс-службе ведомства..

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