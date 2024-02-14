В Перми на целый год закроют мост в Индустриальном районе

Путепровод на улице Карпинского между шоссе Космонавтов и улицей Левченко планируют закрыть на год в целях реконструкции. Работы начнутся в первом полугодии этого года. Конкретные сроки не названы.
— На участке проведения работ с момента их начала и до завершения будет полностью прекращено движение всех видов транспорта. Завершение работ запланировано до конца первого полугодия 2025 года, — сообщает 59.ru со ссылкой на Минтранс.
Старый путепровод собираются полностью демонтировать, а на его месте построить новый. Из-за перекрытия движения изменится схема движения общественного транспорта на улице Столбовой. Трамвайное сообщение между Балатово и Центром придется приостановить, так что власти приняли решение запустить временный компенсационный маршрут автобусов в данном направлении.