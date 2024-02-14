На Бали ввели туристический сбор

Для нескольких категорий виз есть исключение: речь о дипломатических, а также выданных представителям официальных делегаций, членам экипажей и тем, кто имеет разрешение на временное или постоянное пребывание. От оплаты сбора освобождаются и въезжающие на Бали по визам для воссоединения с семьей, «золотым» визам, студенческим и бизнес-визам. Указанным категориям лиц нужно будет до поездки подать онлайн соответствующую заявку.