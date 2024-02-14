На Бали ввели туристический сбор

Аналогичные требования затронут путешественников, отправляющихся на соседние с Бали мелкие острова Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган. Туристам, следующим из других частей Индонезии внутренними авиарейсами или паромом, тоже нужно будет платить налог. Нововведение касается всех возрастных категорий въезжающих, в том числе детей.
Где и как можно сделать платеж
Оплатить сбор можно в пункте прибытия — в международном аэропорту имени Нгураха Рая — или в порту Беноа. Однако рекомендуется позаботиться о платеже заранее — внести нужную сумму можно через портал Love Bali. Принимаются карты MasterCard, Visa American Express и JCB.
Полученный после оплаты чек с QR-кодом необходимо сохранить на время всей поездки. Его предстоит предъявлять на границе, а также по требованию специальных туристических патрулей.
Кому не надо платить
Для нескольких категорий виз есть исключение: речь о дипломатических, а также выданных представителям официальных делегаций, членам экипажей и тем, кто имеет разрешение на временное или постоянное пребывание. От оплаты сбора освобождаются и въезжающие на Бали по визам для воссоединения с семьей, «золотым» визам, студенческим и бизнес-визам. Указанным категориям лиц нужно будет до поездки подать онлайн соответствующую заявку.
Также не будут платить сбор граждане Индонезии и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую помимо Индонезии входят Бруней, Вьетнам Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Зачем ввели налог
Предполагается, что сбор позволит улучшить качество оказания туристических услуг, также он будет использован для сохранения местной культуры и борьбы с проблемой мусора, которая обострилась после пандемии коронавируса, когда на Бали хлынул поток туристов. Ожидается, что с учетом числа прибывающих на остров путешественников власти будут получать порядка 180 тыс. долларов.
В 2023 г. на Бали побывали порядка 11 млн иностранных туристов, что оказалось больше первоначальной цели на 2,5 млн. В 2024-м прогнозируется рост турпотока до 14 млн человек.