Жители Волгограда тонут в грязных лужах и снежном болоте

Волгоградцы недолго радовались щедро выпавшему снегу. С приходом оттепели остановки и пешеходные переходы, тротуары и дорожки превратились в смесь снежной каши, мокрых сугробов и грязных луж. Вот-вот вернутся морозы, и они превратятся в непроходимые ледяные баррикады. Горожане возмущены, что в таком состоянии не только спальные районы, но и центр областной столицы.
В снежное болото превратились дворы и центральные улицы, пешеходные маршруты с высоким трафиком и туристические места Волгограда. К остановкам общественного транспорта подойти сложно, а из автобуса люди попадают прямиком в наполненные водой сугробы.
Коммунальщики вновь не оправдали надежд горожан. Уже в ночь на 15 февраля в Волгоград вернутся морозы. Гололед неизбежен.
А автомобилисты тем временем заметили, что на многих улицах впервые за несколько лет вместе со снегом растаял асфальт.