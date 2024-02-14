Жители Волгограда тонут в грязных лужах и снежном болоте

Волгоградцы недолго радовались щедро выпавшему снегу. С приходом оттепели остановки и пешеходные переходы, тротуары и дорожки превратились в смесь снежной каши, мокрых сугробов и грязных луж. Вот-вот вернутся морозы, и они превратятся в непроходимые ледяные баррикады. Горожане возмущены, что в таком состоянии не только спальные районы, но и центр областной столицы.