Завтра в Воронеж вернутся морозы

В четверг, 15 февраля, в Воронеж придет северный антициклон. Под влиянием его гребня в столице Черноземья ожидаются морозы. Ночью столбики термометров опустятся до −8 … −10 градусов. Возможен небольшой снег. В светлое время суток осадков не ожидается. Температура воздуха составит около −7 градусов. Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр.