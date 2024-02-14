Завтра в Воронеж вернутся морозы

В четверг, 15 февраля, в Воронеж придет северный антициклон. Под влиянием его гребня в столице Черноземья ожидаются морозы. Ночью столбики термометров опустятся до −8 … −10 градусов. Возможен небольшой снег. В светлое время суток осадков не ожидается. Температура воздуха составит около −7 градусов. Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр.
В районах области в ночное время термометры покажут −2 .. −7 градусов, а местами до −12 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. Днем термометры поднимутся до отметки −1 … −6 градусов. Порывы восточного ветра будут достигать 8−13 м/сек.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о гололеде будет актуально минимум до 18:00 среды, 14 февраля. Гололедица сохранится в регионе до 6:00 четверга, 15 февраля.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в областном центре был перекрыт абсолютный максимум температуры.