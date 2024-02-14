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В Татарстане ожидаются помехи в приеме сигнала цифрового телевидения

В Татарстане с 21 февраля по 15 марта с 11:18 до 13:06 местного времени возможны кратковременные помехи телевизионного сигнала из-за солнечной интерференции.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст. +5°

Продолжительность помех может составлять от нескольких секунд до 5 минут в сутки. Об этом сообщает Минцифра Республики Татарстан.

Это явление происходит, когда Солнце находится за спутником связи на геостационарной орбите, что приводит к гашению сигналов спутника более мощным излучением светила. РТРС использует цифровые технологии для минимизации воздействия интерференции на теле- и радиотрансляцию.

Если во время интерференции возникают проблемы с приемом сигнала, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогает, можно запустить автопоиск каналов в меню для восстановления приема.