В Татарстане ожидаются помехи в приеме сигнала цифрового телевидения

Продолжительность помех может составлять от нескольких секунд до 5 минут в сутки. Об этом сообщает Минцифра Республики Татарстан.
Это явление происходит, когда Солнце находится за спутником связи на геостационарной орбите, что приводит к гашению сигналов спутника более мощным излучением светила. РТРС использует цифровые технологии для минимизации воздействия интерференции на теле- и радиотрансляцию.
Если во время интерференции возникают проблемы с приемом сигнала, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогает, можно запустить автопоиск каналов в меню для восстановления приема.