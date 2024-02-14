В Воронеже построят два спорткомплекса, бассейн, ледовую арену и теннисный центр

Еще три спорткомплекса, бассейн, ледовая арена и многофункциональный теннисный центр, собираются построить у мегашколы. Это сделают для удобства детей, занимающихся в этом образовательном учреждении. По такому же принципу выбрали место размещения еще одного многофункционального спорткомплекса. Он появится рядом со школой № 107. Проект предусматривает строительство трех крытых блоков: футбольного поля, спортивной площадки с фитнес-залом и теннисным кортом, а еще административного здания с душевыми, кафе и медицинским кабинетом.