В Воронеже построят два спорткомплекса, бассейн, ледовую арену и теннисный центр

В Воронеже могут появиться шесть новых спортивных объектов. В их строительство частные инвесторы планируют вложить 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.
На месте снесенного «Северного сияния» на улице Лизюкова построят спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами. А в микрорайоне Шилово планируют реализовать уникальный для всего Черноземья проект круглогодичного использования для пляжных видов спорта. Там, вероятно, смогут даже проводить всероссийские соревнования.
В микрорайоне Шилово появится уникальный комплекс для пляжных видов спорта. с сайта мэрии Воронежа.
Еще три спорткомплекса, бассейн, ледовая арена и многофункциональный теннисный центр, собираются построить у мегашколы. Это сделают для удобства детей, занимающихся в этом образовательном учреждении. По такому же принципу выбрали место размещения еще одного многофункционального спорткомплекса. Он появится рядом со школой № 107. Проект предусматривает строительство трех крытых блоков: футбольного поля, спортивной площадки с фитнес-залом и теннисным кортом, а еще административного здания с душевыми, кафе и медицинским кабинетом.
Проект бассейна. с сайта мэрии Воронежа. Проект школы плавания. с сайта мэрии Воронежа. Проект одного из новых спортивных объектов. с сайта мэрии Воронежа. Проект одного из новых спортивных объектов. с сайта мэрии Воронежа.