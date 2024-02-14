Умер автор музыки для заставки «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак

Тамаш Деак родился в 1928 году. С 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. Его авторству принадлежит музыка более чем к 120 мультфильмам и телепередачам. Деак также был автором джазовых и симфонических композиций, многие из которых он записал со своим музыкальным коллективом. В России и странах СНГ известен благодаря композиции «Водные лыжи», написанной им в 1968 году, которая была использована во вступительных титрах мультсериала «Ну, погоди!».