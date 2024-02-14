Циклон несет в Волгоградскую область морозы до −18 градусов

Так в Волгограде в ночь на 15 февраля 2024 на дорогах и тротуарах будет жуткая гололедица. Температура опустится до 7−9 градусов мороза, днем будет минус 4−6. Ночью 16 февраля подморозит до −12 градусов, днем — минус 7−9. В субботу, 17 февраля, будет такая же погода. Существенных осадков в Волгограде и области в эти дни не ожидается.