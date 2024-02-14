Циклон несет в Волгоградскую область морозы до −18 градусов

После растопившей сугробы оттепели атлантический циклон несет в Волгоград и область крепкие морозы, гололед и штормовой ветер. Ухудшение погоды ожидается уже в ночь на 15 февраля 2024 года. О том, какой будет погода в ближайшие три дня, сообщили в Волгоградском ЦГМС.
Так в Волгограде в ночь на 15 февраля 2024 на дорогах и тротуарах будет жуткая гололедица. Температура опустится до 7−9 градусов мороза, днем будет минус 4−6. Ночью 16 февраля подморозит до −12 градусов, днем — минус 7−9. В субботу, 17 февраля, будет такая же погода. Существенных осадков в Волгограде и области в эти дни не ожидается.
По области в ночь на 15 февраля поднимется сильный ветер, местами на севере ударит мороз до −14 градусов. Днем будет минус 3−8. В пятницу также будет ветрено и скользко. Ночью — 8−13 мороза, местами до −18 градусов. Днем — минус 2−7, на севере до −12 градусов. В субботу, 17 февраля, чуть потеплеет: ночью по области 8−13 градусов ниже нуля, днем — минус 1−6.