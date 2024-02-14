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В Челябинске родители первоклашек обеспокоены поведением детей мигрантов: «Будем резать головы»

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля, ФедералПресс. В Челябинске в одной из школ родители боятся отпускать первоклашек на уроки. В коррекционный класс пришли учиться дети приезжих семей, которые буллят сверстников и не знают русского языка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль.

«Нам недавно перевели двоих детей из семей приезжих. И они плохо знают русский, при этом у них проблемы с поведением, они вступают в конфликты с другими детьми. Из-за этого нашим ребятам страшно ходить в школу, они хуже стали усваивать программу», — рассказала мама одного из учеников изданию «КП-Челябинск».

Отец одного из первоклашек добавил, что от детей в школе услышал фразу «будем резать головы». Взрослые бьют тревогу.

«Родители учеников первого класса школы выражают обеспокоенность в связи с агрессивным поведением их одноклассников из семей мигрантов. По данному сообщению следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка», — добавил Бастрыкин.

Директор школы отметила, что решение о переводе детей из соседних стран в коррекционный класс принимает комиссия. После тестирования детей, которые плохо понимают русский язык, могут перевести к ребятам с особенностями развития речи.

Родители сомневаются, что сил и внимания учителя хватит сразу на всех детей, учитывая необходимость разного подхода к обучению.

СК