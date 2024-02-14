В Челябинске родители первоклашек обеспокоены поведением детей мигрантов: «Будем резать головы»

«Нам недавно перевели двоих детей из семей приезжих. И они плохо знают русский, при этом у них проблемы с поведением, они вступают в конфликты с другими детьми. Из-за этого нашим ребятам страшно ходить в школу, они хуже стали усваивать программу», — рассказала мама одного из учеников изданию «КП-Челябинск».