В Челябинске родители первоклашек обеспокоены поведением детей мигрантов: «Будем резать головы»

«Нам недавно перевели двоих детей из семей приезжих. И они плохо знают русский, при этом у них проблемы с поведением, они вступают в конфликты с другими детьми. Из-за этого нашим ребятам страшно ходить в школу, они хуже стали усваивать программу», — рассказала мама одного из учеников изданию «КП-Челябинск».
Отец одного из первоклашек добавил, что от детей в школе услышал фразу «будем резать головы». Взрослые бьют тревогу.
«Родители учеников первого класса школы выражают обеспокоенность в связи с агрессивным поведением их одноклассников из семей мигрантов. По данному сообщению следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка», — добавил Бастрыкин.
Директор школы отметила, что решение о переводе детей из соседних стран в коррекционный класс принимает комиссия. После тестирования детей, которые плохо понимают русский язык, могут перевести к ребятам с особенностями развития речи.
Родители сомневаются, что сил и внимания учителя хватит сразу на всех детей, учитывая необходимость разного подхода к обучению.