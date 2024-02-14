В Сочи распустились цветы у магнолии Суланжа двух сортов

В Сочи распустились цветы на деревьях магнолии Суланжа. Зацвели сразу два сорта — «Александрина» и «Вербаника». Об этом сообщили в пресс-службе парка «Южные культуры».
«Существует более 20 сортов магнолии Суланжа. Они отличаются формой, размером и окраской цветков. Общее у них в том, что все цветут обильно и изящно», — рассказали сотрудники парка.
Первые хрупкие цветки нежно-розового цвета можно увидеть в парке «Южные культуры». В заповеднике переживают, не погубит ли февральская погода цветение магнолии.
Напомним, на курорте уже зацвела мимоза. За ее уничтожение нарушителям грозят серьезные штрафы.
Кроме того, теплая погода влияет на разрастание редкого краснокнижного гриба с крайне необычным внешним видом и зловонным запахом — решеточника красного.