В Храброво 50-летний москвич устроил скандал бортпроводницам, когда те попросили показать посадочный билет. Об этом сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.
«Командир воздушного судна принял решение об отстранении пассажира от дальнейшего полёта. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела калининградской транспортной полиции», — говорится в сообщении.
Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Дебоширу грозит арест на срок до пятнадцати суток.
В Храброво с рейса сняли хорошо отдохнувшего москвича, который выпил на посошок и потерял ориентацию в пространстве.