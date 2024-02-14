В Екатеринбурге появилось две новых улицы

Улица имени Заслуженного строителя России Михаила Ананьева свяжет в Железнодорожном районе Якова Свердлова и Мамина Сибиряка. А в Академическом улица в честь поэта, актёра и драматурга Владимира Балашова находится между Тенистой и Григория Речкалова.