В Екатеринбурге появилось две новых улицы

В Екатеринбурге появились ещё две улицы и территория «Лесные тропы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Улица имени Заслуженного строителя России Михаила Ананьева свяжет в Железнодорожном районе Якова Свердлова и Мамина Сибиряка. А в Академическом улица в честь поэта, актёра и драматурга Владимира Балашова находится между Тенистой и Григория Речкалова.
«Лесные тропы» расположены в Чкаловском районе возле СНТ «Изумрудный». Информацию о новых топонимических объектах уже направили в государственный адресный реестр, городское УМВД и другие государственные организации.