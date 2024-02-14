Водопады и цветочные поляны. Что обязательно посмотреть в Крыму весной?

На подступах к водопаду начинаются поляны подснежников. А потом открывается вид на изогнутую полукругом скалу. И с нее летит поток воды. Козырек, конечно, не самый величественный и мощный на полуострове, высота уступа всего 14 метров. Но зато рядом есть, на что посмотреть. Вверх по реке находятся еще три водопада, видимые только во время «большой воды»: Рыжик, Фатьма и Скользящий.