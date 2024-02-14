Водопады и цветочные поляны. Что обязательно посмотреть в Крыму весной?

Сейчас полноводны водопады и родники. Вода и цветы: таков девиз весенних путешествий по Крыму: они на полуострове начинаются в… феврале. В путешествие по Крыму отправляемся вместе с krym.aif.ru.
Целое море цветов.
Самые впечатляющие крымские цветочные ковры — из подснежников. Вот-вот их разбавят синие пролески. Уже появились в горах и предгорьях крокусы и одетые в «шубку» из серебристых волосков цветы сон-травы.
«Самые крупные подснежники цветут на вершине горы Аю-Даг, но маршрут туда — для подготовленных людей, — предупредил крымский экскурсовод Петр Тагильцев. — Можно пройти туда самостоятельно, указатели имеются, тропа даже частично оборудована ступеньками и перилами».
Взобраться на Аю-Даг удобнее всего по «Артековской тропе». Начало этого маршрута находится в полутора километрах от остановки «Лавровое» трассы Симферополь-Ялты. К «старту» выводит грунтовая дорога. По пути есть обустроенные для отдыха места.
Подснежники расстилаются по ущелью Хапхал. Оно недалеко от Алушты, чуть западнее села Генеральское. Свое суровое название, переводящееся как «волчья пасть», получило из-за окружающих его зубцов Северного Демерджи. Но в этой «пасти» туристов сейчас ждет целое море белых цветов. Тропы здесь промаркированы, есть указатели и оборудованные стоянки.
«Параллельный» Кубалач.
А вот одно из ботанических сокровищ полуострова, цикламен Кузнецова, можно увидеть в урочище Кубалач в Белогорском районе. Добираться туда удобнее всего от села Мелихово. Ярко-розовые небольшие изящные цветки на тоненьких стебельках нигде больше в Крыму не встречаются.
«Место произрастания цикламена Кузнецова особенное: находится ровно на 45-й географической параллели: середине северного полушария Земли, — рассказал крымский гид Вячеслав Хачатурян. — Она проходит через весь полуостров, и на ней стоят, например, многие христианские храмы. Так что, отличным воспоминанием о весенней экскурсии станут фотографии “цветка с 45-й параллели”.
Где еще цветут поляны первоцветов: гора Чатыр-Даг, подножие горы Кастель, окрестности села Терновка Бахчисарайского района: у пещерного монастыря Шулдан.
Бери под Козырек!
Туристам советуют обязательно добраться до самого высокого и красивого водопада Крыма, Учан-Су. Доехать сюда можно общественным транспортом из Ялты, с автовокзала автобусом № 133. Остановка так и называется: Учан-Су. Автобус, правда, ходит с большими интервалами. На машине — 5 км от села Виноградное, до одноименного с водопадом ресторана. Здесь начинается короткий пеший маршрут.
Но только сейчас, когда реки полноводны, звездой интересного маршрута может стать водопад Козырек. К нему легко добраться из севастопольского села Передовое: всего три километра от окраины.
На подступах к водопаду начинаются поляны подснежников. А потом открывается вид на изогнутую полукругом скалу. И с нее летит поток воды. Козырек, конечно, не самый величественный и мощный на полуострове, высота уступа всего 14 метров. Но зато рядом есть, на что посмотреть. Вверх по реке находятся еще три водопада, видимые только во время «большой воды»: Рыжик, Фатьма и Скользящий.
Еще звёзды «большой воды»: на горе Бойка, что на юго-востоке от села Соколиное Бахчисарайского района, находится Бойкинский водопад. Вода в нём есть лишь в конце февраля-марте. Добраться можно по тропе от окраины села. Чуть дальше находится ещё один «сезонник»: стометровый водопад Весенний.
Сама гора Бойка очень популярна у любителей эзотерики. Контактёры с космосом и уфологи-любители рассказывают о появлении НЛО и трансляции картин из прошлого. Спасатели же регулярно отыскивают заблудившихся на горе паломников и снимают в отвесных скал тех покорителей вершин, кто переоценил свои возможности.
В объятия грифонов.
Чуть менее известный, но тоже популярный и почти «круглогодичный» водопад — Су-Учхан у пещеры Кизил-Коба.
Кстати, только сейчас рядом с пещерой, в небольшом леске, не доходя до входа, можно увидеть… грифонов. Не мифических зверей, а пробивающиеся вверх фонтанчики. Это вода, выходящая из пещер, под давлением вырывается на поверхность.
Водопад находится в 5 километрах от села Перевальное Симферопольского района, по дороге к Кизил-Кобе.
Танцующая вода.
Только в феврале и начале весны можно попасть на самое впечатляющее водное шоу. Водопад, названный в честь первооткрывателя, гидролога Николая Головкинского, в другое время представлений не дает.
«Занавесом» водопаду служит лес. А сценой — сооружённые природой каменные ступеньки, по которым бежит и пенится вода. Танцует, переливаясь с уступа на уступ.
Любители мистики считают, что место, где находится водопад, «не без чертовщинки». Не зря же назвали его Яман-Дере, «плохое ущелье». Говорят, что и люди тут пропадали в разное время… Реалисты же объясняют название труднодоступностью Яман-Дере: около семи километров вверх по склону, и всё по камням. Занять путешествие может весь день.
По пути встретятся руины двух средневековых крепостей: Ай-Иори и Серауз, два памятника, посвящённые партизанам.
Есть в ущелье реликтовые достопримечательности. Правда, чуть в стороне от дороги к водопаду. Это необычные согнутые деревья — берёзы бородавчатые. Память о ледниковом периоде.
Ух ты, дерево!
Изобилие воды сказалось и на крымских родниках. Некоторые достойны того, чтобы завернуть к ним по пути.
Например, во время путешествия к горе Демерджи. Как раз на трассе Симферополь-Ялта, на повороте к селу Лучистое, сразу за остановкой, виден участок старой дороги. Если пройти по нему метров триста, покажется знаменитое мемориальное дерево, Сталинская груша. Примечательная она… родником. Металлическая трубка, направляющая струю в бетонную чашу, проходит прямо через ствол.
«Я был первым, кто опубликовал легенду о том, что в мае 1944 года, по пути в Ялту, на встречу глав трех держав, Сталин приказал остановить машину в этом месте, — признался Вячеслав Хачатурян. — Вышел размяться, заметил необычный родник, выпил из него воды, усы вытер — и поехал дальше. А теперь этот факт гуляет по СМИ и Интернету, как “исторический”. Но я всё же это не придумал, слышал от одного из авторитетных старых экскурсоводов».
Для здоровья и личной жизни.
В «сухом» 2020 году многие туристы, наслышавшись о волшебных крымских родниках, были разочарованы. Ведь сколько вокруг них накручено было баек! И красоту они дарили, и молодость, и здоровье, и супружескую верность… Тогда одни источники пересохли, другие превратились в мутные лужицы.
Но сейчас родники к услугам тех, кто хочет напиться или проверить одну из легенд. В упомянутом уже селе Генеральское есть родник Джан-Чокрак («душевный ключ»). Вода там действительно вкусная. Но, рассказывают, что возвращает и душевное равновесие.
Группы туристов, поднимающиеся к средневековому пещерному городу Мангуп, будут обрадованы изобилием воды в роднике по дороге на плато. Источник называют Женским. Барышням нравятся рассказы о том, что он дарует сразу все женские радости. От здоровья до счастья в личной жизни. На самом деле, название родник получил полвека назад, когда к нему ходили мыться и стирать одежду девушки из Мангупской археологической экспедиции. Другой родник неподалеку был назначен «мужским».
До Мангупа можно добраться из Бахчисарая до села Ходжи-Сала, дорога заканчивается как раз у начала подъема. Дальше подниматься придется либо пешком, либо на УАЗах, которые ждут туристов в этом месте.